起爆剤となり得る「中東には石油があり、中国にはレアアースがある」。かつて〓小平はそう言い放った。以来30年、中国はレアアースを外交の切り札として握り続けてきた。その構図を崩す一手が、日本の足元の深海に眠っている。南鳥島沖の海底6000メートルに、日本の年間消費量200年分を超えるレアアースだ。しかも中国産と異なり、精錬時に厄介な放射性元素をほぼ含まない「クリーンな資源」である。日本が長年の輸入依存から抜け