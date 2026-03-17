ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】週明け16日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は5営業日ぶりに反発し、前週末比387.94ドル高の4万6946.41ドルで取引を終えた。中東情勢が緊迫化する中、原油価格の上昇が一服したことを好感し、買い注文が膨らんだ。前週末終値からの上げ幅は一時、600ドルを超えた。この日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場はイランが一部の船籍にホルムズ海峡の通過を