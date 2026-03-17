イランが封鎖を宣言している石油輸送の要衝・ホルムズ海峡をめぐり、アメリカのトランプ大統領は日本などを名指しして、石油タンカーの安全な航行のために「協力すべきだ」と語りました。アメリカトランプ大統領「（ホルムズ海峡経由の石油輸入は）日本は95%、中国は90%、多くの欧州諸国もかなりの割合だ。韓国は35%。だから、彼らにホルムズ海峡の安全確保に協力してほしいのだ」トランプ大統領は16日、ホルムズ海峡での石油タ