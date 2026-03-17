お笑いタレント・チャンス大城（51）が16日に放送されたテレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演した。インタビューされた雑誌を告知するも、購入できないことが分かった瞬間を振り返った。今回は「上田を騙せたら1万円フェイクニュース選手権」の第2回が放送された。同企画は3人が話したエピソードの中から上田晋也が「リアル」か「フェイク」を見破るというもの。「ウソみたいな仕事」というトークテーマで