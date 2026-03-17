【マイアミ（米フロリダ州）＝帯津智昭】米大リーグのドジャースは１６日、山本由伸が２年連続で開幕投手を務めると発表した。２６日（日本時間２７日）に本拠地ドジャースタジアムでダイヤモンドバックスと対戦する。山本は昨季、東京ドームで行われたカブスとの開幕戦に先発して白星を挙げると、先発の柱としてシーズンを通して活躍。ワールドシリーズでは最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた。今月の国・地域別対抗戦「ワールド・