アメリカのトランプ大統領は今月31日から予定していた中国への訪問について、1か月程度の延期を中国側に要請したと表明しました。16日、明らかにしたもので、トランプ氏は「イランと戦闘中のため、ワシントンに残らなければならない」と説明する一方、中国とは「とても良い関係を保っている」と強調しています。トランプ大統領は今月31日から中国を訪問し、習近平国家主席と会談する予定となっていました。