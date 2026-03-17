医療ドラマの人気シリーズ『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』の劇場版第3弾となる『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』が、8月21日に公開されることが決定し、最新ティザービジュアルと予告映像が解禁された。あわせて、新キャストとして赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志の出演も発表され、“新生TOKYO MER”の始動が明らかになった。【動画】劇場版『TOKYO MER』最新予告映像本シ