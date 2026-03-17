政府の2026年度当初予算案は、与党が衆院で採決を強行した。さらなる審議を求める野党を「数の力」でねじ伏せた横暴を非難する。国会は立法機関であるとともに、政府を監視する役割を持つ。首相の意向に従い、予算案審議を無理やり短縮するようでは責務を果たせない。与党の自民党、日本維新の会は猛省すべきだ。衆院の当初予算案審議は例年であれば約1カ月をかけるところだが、半分の2週間程度で通過させた。予算委員会の審