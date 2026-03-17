野球の九州アジアリーグ、大分B−リングス（大分市）は今季の開幕シリーズを連勝発進した。14、15日の2日間、ホームである同市の別大興産スタジアムで宮崎サンシャインズと対戦。初戦を11−7で逆転勝ちすると、第2戦は延長10回タイブレークの末に10−9でサヨナラ勝ちした。14日の開幕戦は大分市出身で、今季新加入した元福岡ソフトバンクホークスの笠谷俊介投手（29）が先発。けがの影響で直球の球威が戻っておらず、1回2失点