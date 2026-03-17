大分県日田市の町並みを楽しみながら走る恒例の「天領日田ひなまつり健康マラソン大会」が15日、同市田島の市陸上競技場を発着するコースで開かれた。全国から過去最多となる市民ランナー1559人が参加し、江戸期の旧商家が並ぶ豆田町など市内を駆け抜けた。市内で開催されている「天領日田おひなまつり」に合わせて例年開かれており、今年で27回目。九州をはじめ、北海道や関東、関西といった地域から参加したランナーたちが、