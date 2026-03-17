九州、山口、沖縄のアマチュア棋士が競う第49期西日本久留米王位戦（西日本新聞社主催）の県予選大会は20日午前10時から、熊本市中央区九品寺1丁目の県教育会館で開かれる。参加の事前申し込みは不要で、当日午前9時〜9時30分に受け付ける。参加資格は県内在住のアマチュア。本大会出場者2人を決めるA級（段位制限なし）は、予選リーグの勝ち上がり者による決勝トーナメントを実施する。本大会は5月10日、福岡県久留米市の久留