熊本県八代市の小野泰輔市長が速度超過による道交法違反罪で略式命令を受けた問題で、市役所には16日午後3時過ぎ時点で、72件の意見が市の内外から電話やメールで寄せられた。市が取材に明らかにした。「市長をやめるべきだ」と辞職を求める内容が最多で、小野氏が自ら課した市長給与の2カ月間50％減額案について「処分が甘い」との声が続く。「反省して一から出直して」と求める意見も届いているという。（古川剛光）