対馬市閉会。総額328億7800万円の2026年度一般会計当初予算案など15議案を可決した。2月25日にも本会議が開かれ、市立学校教育施設条例の改正案を可決。26年度末での美津島北部小と今里小の閉校を決めた。27年度から美津島北部小は豊玉小に、今里小は鶏鳴小にそれぞれ統合される。