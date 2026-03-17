自民党県連は15日、2月の長崎県知事選で、県連が推薦した新人の平田研氏ではなく前知事の大石賢吾氏を支援したとして、県議8人を役職停止処分にしたと発表した。8人全員が欠席した同日の党紀委員会で処分を決め、その後の常任総務会で承認したとしている。県議側は、処分は正式な手続きを経ておらず「無効」として、再審査を求める方針。総務会後に記者団の取材に応じた中島浩介県連幹事長によると、党紀委で県議9人の処分を検