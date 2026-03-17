将棋のアマチュア棋士が対戦する第49期西日本久留米王位戦県予選（西日本新聞社主催、日本将棋連盟県支部連合会主管）が15日、長崎市魚の町の市民会館であった。県代表は会社員溝田総史さん（19）＝佐々町＝と、会社員伊ケ崎博さん（55）＝長崎市＝に決まった。2人は5月10日に福岡県久留米市で開かれる本大会に出場する。県予選には10〜96歳が出場。アマチュア2段以上を目安とする代表戦で24人、一般戦（初段以下）では14人が