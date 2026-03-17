福岡都市圏に近く、自然に恵まれた佐賀県東部の魅力を広く伝えようと、吉野ケ里町、基山町、上峰町、みやき町は27日からの3日間、「佐賀東部4町ファミリーフェス！」を福岡市博多区のJR博多駅前広場大屋根イベントスペースで開く。JR博多シティや博多駅商店連合会との共催で、農産物や特産品を販売するほか、勾玉（まがたま）や苔玉を作るワークショップ、音楽やダンスのステージイベントなど多彩な催しがある。期間中、グル