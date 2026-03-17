佐賀県議会は16日、定例会最終本会議を開き、総額5470億6600万円の2026年度一般会計当初予算案など78議案を会期中に可決、承認などして閉会した。閉会後、山口祥義知事は、整備方針が未定の九州新幹線西九州（長崎）ルートの新鳥栖−武雄温泉間について記者団の取材に応じた。同ルートを巡る国土交通省事務次官との面会の内容に関して、山口氏は定例会で「フル規格整備の案を作れるかどうか」と明言。発言の背景を問われ「国が