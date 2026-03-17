九州のアマチュア棋士が競う第49期西日本久留米王位戦の県予選大会（西日本新聞社主催、日本将棋連盟県支部連合会主管）が15日、佐賀市のメートプラザ佐賀であった。9〜86歳の31人が参加し、鳥栖市大正町の古賀一郎さん（59）と、神埼市神埼町の矢吹典秋さん（49）が県代表として本戦への出場を決めた。参加者たちは真剣なまなざしで盤上を見つめ、慎重に一手を重ねていた。4人一組で実施した予選を勝ち抜いた参加者がAパート