佐賀県の吉野ケ里歴史公園（神埼市、吉野ケ里町）に18日、九州最大級のキャンプ場を備えた体験型複合施設「スノーピークグラウンズ吉野ヶ里」がオープンする。脊振山系を望む広大な風景の中、弥生時代の竪穴住居や物見やぐらをモチーフにした宿泊施設が整備され、歴史公園ならではの「非日常」が楽しめる。