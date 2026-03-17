中東情勢の悪化を背景に、日産自動車九州（福岡県苅田町）が月内に約1200台を減産することが16日、分かった。トヨタ自動車九州（同県宮若市）も既に月内に約600台の減産に着手しており、九州の自動車産業にも影響が広がってきた。