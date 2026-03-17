ソフトバンクに新加入した徐若熙投手（25）が、18日の中日戦（みずほペイペイドーム）でオープン戦初登板初先発する。16日は本拠地での投手練習に参加して「イニング数を長く持っていくこと、相手打者に慣れること」をテーマに掲げた。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表の右腕は、2月26日に台北であった台湾代表との交流試合に、ソフトバンクの一員として先発して3回無失点。自己最速に並ぶ158キロをマークす