かゆに生えたカビから一年の吉凶を占う神事「御粥試（おかゆだめし）」が15日、佐賀県みやき町白壁の千栗（ちりく）八幡宮であった。争い事などの懸念はあるが、全体的に「おおむね平穏な年になる」との結果が出た。約1300年前の創建時に始まったとされる伝統行事。2月26日に炊いたかゆを器に入れて本殿に奉納し、約2週間後のカビの状態から天候や穀物の作況、天災などを占う。この日は本殿での神事の後、境内の「お粥堂」で