開幕ローテ入りが内定しているソフトバンクの大関が開幕前の総仕上げを図る。17日の中日とのオープン戦（みずほペイペイドーム）で90球をめどに先発予定。今春の実戦はここまで3試合に登板し、前回は10日の春季教育リーグ広島戦で五回途中2失点。「思い描いたペースでこられている。17日は結構大事」と話した。16日は本拠地での投手練習に参加し、キャッチボールなどで調整した。