青森県の八戸海上保安部によりますと、17日午前1時半まえ、青森県三沢漁港沖20キロの地点で、広島県呉市の貨物船「末広丸」と八戸市の漁船「第六十五興富丸」が衝突したと118番通報がありました。これまでに「第六十五興富丸」の乗組員13人のうち10人が救助されましたが、少なくとも1人が意識不明で、残る3人の行方が分からなくなっています。