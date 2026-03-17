中東情勢の緊迫により高騰する原油価格。政府は16日、石油製品の供給が滞らないよう、民間企業に義務づけている石油の備蓄量を引き下げ、“備蓄放出”を始めました。■民間備蓄の放出とは？石油元売り各社などは、緊急時に備え一定量の石油を保管していて、本来義務づけられている備蓄は70日分。備蓄を55日分に引き下げることで、通常通りの量を出荷できるようにする仕組みです。経済産業省によりますと、ホルムズ海峡の事実上の封