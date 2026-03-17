アメリカのトランプ大統領が、日本などを名指ししてホルムズ海峡に艦船を派遣するよう要望したことを受け、各国が対応に追われています。3日後にアメリカで日米首脳会談を控える高市首相は16日、国会で「必要な対応を検討中」と述べました。■イラン軍司令部の報道官、米軍空母「脅威とみなす」ドバイ国際空港近くで16日、ドローンによる攻撃があり、燃料タンクで火災が発生。安全確保のため、ドバイ国際空港の離着陸は一時停止さ