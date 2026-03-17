12日、イスラエル軍の攻撃で煙が上がるレバノンの首都ベイルートの市街地（ゲッティ＝共同）【エルサレム、イスタンブール共同】レバノンの国営通信は16日、同国の親イラン民兵組織ヒズボラとイスラエル軍の交戦が始まった2日以降の国内の避難者が100万人を超えたと報じた。イスラエルメディアによると、カッツ国防相はレバノン国境に近いイスラエル北部の住民の安全確保と脅威排除を進めるとし、戦線拡大を警告した。イスラエ