米国債利回り（NY時間16:32）（日本時間05:32） 米2年債 3.671（-0.046） 米10年債4.222（-0.055） 米30年債4.866（-0.038） 期待インフレ率2.363（-0.016） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。市場は引き続き、中東情勢と原油価格の動向を注視しているが、１００ドル台に再上昇していたＷＴＩ先物が一時９２ドル台まで急落し、インフレ懸念は一服している。