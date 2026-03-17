NY原油先物4月限（WTI）（終値） 1バレル＝93.50（-5.21-5.28%） 今週末にも米戦略石油備蓄（ＳＰＲ）の放出が始まる見通しであることが相場を圧迫した。第１弾として８６００万バレルが販売ではなく、交換方式で放出される予定。ただ、石油輸出の要所のであるホルムズ海峡は実質的に封鎖されたままで、世界の石油在庫は日々減少を続けている。米国を中心とする国々がタンカーの護衛を開始するのか不透明。アラブ首