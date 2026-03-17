ドル高が一服ドル円は一時１５８円台まで下落＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、先週のドル高の動きが一服し、ドル円は一時１５８円台まで下落する場面が見られた。節目の１６０円をうかがう展開ではあるが、現状は慎重になっている模様。市場は引き続き、中東情勢と原油価格の動向を注視しているが、１００ドル台に再び上昇していたＷＴＩ先物が一時９２ドル台まで急落したことがドルの戻り売りに繋がった。 ホル