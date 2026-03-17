ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組が金メダルに輝いた瞬間を解説した元フィギュア選手の高橋成美さんが１６日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。７か国語を自在に操る秘密を明かす一幕があった。渋谷教育学園幕張高から慶大総合政策学部に進学した高橋さん。７か国語がペラペラなことでも有名だが、共演の「ネプチューン」堀内健に「