モデルの道端カレンが現在の体重を公表した。カレンはボディービルの「オールジャパンマスターズフィットネス・チャンピオンシップス」に出場し、女子ビキニフィットネス４０歳以上４５歳未満１６０センチ超級で２２年に４位、２３年に６位入賞を果たしている。１６日までにインスタグラムで「Ｏｆｆ５７ｋｇ」とつづり、身長１７３センチの引き締まった全身ショットをアップ。「体重変わらず体脂肪だけ落とせたら良いのに