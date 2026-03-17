「協力者はひとりではない」新宿・歌舞伎町を拠点に活動を始め、国内最大規模といわれるまでに膨張したトクリュウ型スカウト集団「ナチュラル」。そんな謎多き組織に、大きな動きがあった。今年1月、警視庁暴力団対策課は同集団の会長、小畑寛昭容疑者（41）を逃亡先の奄美大島で逮捕したのだ。組織の関係者に接触するなど入念な取材を続け、『捕食欲望をカネに変えるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」の闇』（講談社）を