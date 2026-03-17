洗足学園音楽大学の客員教授元AKB48総監督の高橋みなみが、2026年度から洗足学園音楽大学の客員教授に就任することが発表された。アイドル出身のタレントが大学で教壇に立つというのが意外だという声もあれば、芸能界の実務経験を学生に伝えるのは理にかなっているという評価もある。今回の客員教授就任を理解するためには、高橋みなみという人物がAKB48の中で果たしてきた役割を改めて振り返る必要がある。【ラリー遠田／お笑い