イランが誇る輸出農産品は、パエリアやリゾットに彩りを添えるサフランだという。それだけ聞くと家計への影響は限られるように思えるが、さにあらず。日用品から航空券まで――値上がりするモノは何か。＊＊＊【写真を見る】英語堪能で仕事一筋イランで拘束されている「NHK支局長」「目に見えて価格が上がった商品はありませんが、原油価格が高騰を続ければ影響は避けられません」と話すのは、都内にスーパーを展開する「