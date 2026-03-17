ABCテレビで2026年3月27日（金）深夜0時12分より放送される特番「千鳥ナイト」。この度、大悟・ノブそれぞれがMCを務める2番組の概要と、豪華な出演者を一挙解禁！ ノブがMCを務める番組『ツッコミサーキット』は、ツッコミスキルとレースサーキットを掛け合わせた新感覚バラエティです。大悟がMCを務める番組『ライフイズBET』は、世の中の誰もが一度は経験したことがある“あるある行動”を、究極の2択クイズ