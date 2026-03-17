◇ワールドベースボールクラシック準決勝アメリカ2-1 ドミニカ共和国（現地時間15日、マイアミ）アメリカ代表のアンディ・ペティットコーチが黒田博樹さんと再会を果たし、笑顔でハグをかわしました。2人は2013年から2年間、ニューヨーク・ヤンキースでともにプレーしています。ペティットコーチは黒田さんについて「最高の男。オレの友達。黒田と一緒に野球ができて本当に楽しかったし、光栄だった」と語りました。ペティット