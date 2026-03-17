【月刊ヤングマガジン 2026年4号】 3月17日 発売 価格：540円 【拡大画像へ】 本日3月17日に発売されたマンガ雑誌「月刊ヤングマガジン 2026年4号」の表紙及び巻頭、巻末グラビアが公開された。 表紙＆巻頭グラビアには、前田敦子さんが登場。ラスト写真集「Beste」より、惜しくも掲載できなかった厳選カットを収録している。 また巻末では、アイドルグループ・Ra