【月刊ヤングマガジン 2026年4号】 3月17日 発売 価格：540円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「月刊ヤングマガジン 2026年4号」を本日3月17日に発売する。価格は540円。 今号の巻頭カラーには、アニメ化企画も進行している「大怪獣ゲァーチマ」が登場。特別記事も掲載されている。 また巻中カラーには、「解雇された暗黒兵士（30代）のスロ