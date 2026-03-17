【「漫画アクション」No.7】 3月17日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 双葉社は、雑誌「漫画アクション」No.7を3月17日に発売する。価格は510円。 表紙・巻頭グラビアには、天羽希純さんが登場。卒業シーズンにちなみ、大好きな人との別れをテーマとしたグラビアを披露している。また特別付録として、天羽さんのクリアファイルもついてくる。 さらに巻中グ