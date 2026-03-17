第1〜8話の累計見逃し配信回数が2989万回を突破（算出期間：1月13日放送終了後〜3月15日、TVer DATA MARKETINGにて）、テレビ朝日史上最高記録を更新している竹内涼真主演のドラマ『再会〜Silent Truth〜』。本日3月17日（火）、同ドラマの最終回が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！前回放送の第8話ラストでは、スーパー店長殺人事件で重要参考人としてマークされていた岩本万季子（井上真央）が自首。出頭直