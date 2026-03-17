4月8日よりフジテレビ系で放送がスタートするディーン・フジオカ主演の水10ドラマ『LOVED ONE』のポスタービジュアルとティザー映像が公開された。 参考：『LOVED ONE』に八木勇征×綱啓永×山口紗弥加ら出演草川拓弥が瀧内公美のパートナーに 完全オリジナル作品となる本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真