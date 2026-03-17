夢遊病の男性が眠ったまま殺人を犯し、裁判で「犯行時に意識がなかった」と無罪判決を受けた。実に、われわれの常識を揺さぶる事件だ。人間の行動を決めているものの正体とは何か？※本稿は、筑波大学教授の櫻井 武『意識の正体』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。行動を起こすために必ずしも本人の意識は必要ではない私たちは、「意識こそが行動を生み出している」と思っている。世界を見て、考えて、判断して、動く