17日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比700円高の5万4230円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3751.15円に対しては478.85円高。出来高は1万773枚だった。 TOPIX先物期近は3633.5ポイントと前日比45.5ポイント高、TOPIX現物終値比22.77ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 54230+700 10773 日経