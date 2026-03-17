3月16日午後2時半ごろ、札幌市南区の共同住宅敷地内で、区内に住む10歳未満の女児が、面識のない男に体を触られる被害に遭いました。男は下半身を露出した状態で逃げたということです。女児にけがはありませんでした。警察は不同意わいせつ、公然わいせつ事件として捜査しています。警察によりますと、現場は女児の自宅の近くで、女児が一人でいたところ、後ろから来た男に体を触られたということです。女児の家族が、警察に通報し