EU＝ヨーロッパ連合の外相会合が16日に行われ、EUの外交トップ、カラス上級代表は中東での軍事行動について「これはヨーロッパの戦争ではない」と繰り返し述べました。EU各国の外相会合の終了後、カラス上級代表は「現在、紅海で展開している護衛作戦を、ホルムズ海峡まで広げるなどの任務を拡大するという考えはEUの加盟国にはない」と述べ、船舶の保護に関する具体的な提案は見送られました。そのうえで、カラス氏は「これはヨー