バルセロナ・マラソンが15日に行われ、女子の部でエチオピアのフォティエン・テスファイ選手が初マラソンで2時間10分51秒の世界歴代2位のタイムで衝撃デビューを飾りました。テスファイ選手は2024年のパリオリンピック10000mで7位入賞。昨年の東京世界選手権10000mで8位でした。5000mが14分28秒53、10000mが29分47秒71、ハーフマラソンが1時間3分21秒の自己記録を持つ28歳です。テスファイ選手は中間地点を1時間5分5秒で通過。その