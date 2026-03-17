開幕ローテーション入りが内定しているソフトバンクの大関が、きょう17日の中日戦での先発で総仕上げを行う。この日は本拠地で最終調整し「思い描いているペースで来られているので、明日7、8割で詰められたら十分です」と話した。今春の実戦では最多の90球程度を投げる予定。「やってきた一つ一つを全体的にうまくまとめていく方向に向けていけたら」と語った。