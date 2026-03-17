中国メディアの澎湃新聞によると、中国で2025年に回収された廃棄電器電子製品は前年比4．8％増の約2億3000万台だった。2026年全国家電・デジタル・スマート製品消費シーズンの開始式典が13日に上海市内で開催された。中国物資再生協会の崔燕（ツイ・イエン）秘書長によると、政府による消費財買い替え促進策は、消費だけでなく廃棄電器電子製品の回収もけん引し、業界の規範化の歩みが顕著に加速し、正規の回収企業が持続的に増加