ソフトバンク・モイネロの開幕ローテーション入りが見送られる可能性が高まった。WBCキューバ代表は1次ラウンドで敗退したが、来日など今後の予定は不透明な状況。倉野投手コーチは「まだ、ちょっと分かりません。本人と（今後を）話してみてから。オンラインでミーティングしようとも思っています。現時点で（日本に）来ることができていないので」と説明した。モイネロは今春キャンプも不在で、WBCでは1次ラウンド2試合に先発